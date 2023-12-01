Путин присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование

Путин присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почётное наименование «гвардейский»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату «Адмирал Макаров» почётного наименования «гвардейский».
Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Присвоить фрегату «Адмирал Макаров» почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: гвардейский фрегат «Адмирал Макаров», — говорится в документе.
Ранее Путин подписал указ о присвоении 78-й зенитной ракетной бригаде почётного звания «гвардейская».