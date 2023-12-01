Военкоры: 95% территории Марьинки находится под контролем ВС России

В Марьинке 95% территории города и ключевые здания находятся под контролем ВС России, сообщает Военная хроника. ВСУ сейчас контролируют 0,33 кв. км в районе выезда на Георгиевку со стороны ул. Карла Маркса и Каштановой. За российской армией — 4 кв. км, то есть практически вся Марьинка.

Как уточняется, на выезде из Марьинки, в районе кольца на трассу О-0510, расположен опорник ВСУ, который также придётся зачищать, но на нём, судя по предварительной информации, не так много сил.

Подробнее — в разборе Военной хроники.