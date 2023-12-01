Браун обменялся с Залужным оценками ситуации на фронте

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обменялись по телефону оценками ситуации на поле боя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой американского комитета.

По данным агентства, во время телефонного разговора Браун и Залужный «обсудили последние оценки ситуации на поле боя» и затронули тему продолжения оказания помощи Киеву в сфере безопасности.

Ранее главнокомандующий ВСУ заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик и ее войска не смогут добиться прорыва на фронте. Кроме того он предрекал затягивание позиционного конфликта на годы.