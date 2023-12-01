В МО прокомментировали указ Путина об увеличении численности ВС России

В Минобороны прокомментировали указ Путина об увеличении численности ВС России
Увеличение численности Вооруженных сил России будет осуществляться за счет контрактников, заявили в министерстве обороны страны после подписания президентом соответствующего указа.
«Увеличение численности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту», – сообщили в Минобороны.
Поэтому существенного увеличения призыва граждан на срочную службу в армии и проведения мобилизации не планируется, добавили в ведомстве.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России почти на 170 тыс. человек.