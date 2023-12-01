Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Об этом стало известно в пятницу, 1 декабря.
— В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных Сил Российской Федерации увеличена на 170 тыс. военнослужащих до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих, — говорится в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Там также добавили, что увеличение численности ВС РФ будет осуществляться поэтапно и за счет желающих поступить на службу по контракту.
Несколько часов назад заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на военную службу в России в интересах объединенной группировки войск с начала года принято свыше 450 тысяч военнослужащих.
28 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности трех тысяч чеченских бойцов отправиться в зону спецоперации и указал, что личный состав чеченских подразделений отличается высокой боеспособностью и мотивирован на результат.