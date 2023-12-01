Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Об этом стало известно в пятницу, 1 декабря.

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— В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных Сил Российской Федерации увеличена на 170 тыс. военнослужащих до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих, — говорится в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Там также добавили, что увеличение численности ВС РФ будет осуществляться поэтапно и за счет желающих поступить на службу по контракту.

Несколько часов назад заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на военную службу в России в интересах объединенной группировки войск с начала года принято свыше 450 тысяч военнослужащих.