Четыре флота вернулись в подчинение главкому ВМФ России

Четыре флота и Каспийская флотилия Военно-морского флота (ВМФ) России вернулись в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, близкий к силовым структурам России.

"Четыре флота и Каспийская флотилия 1 декабря, когда в МО РФ начался новый учебный год, вернулись в непосредственное подчинение главкому ВМФ", - сказал он. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

До последнего времени Черноморский, Балтийский и Тихоокеанский флоты, а также Каспийская флотилия находились в подчинении соответствующих военных округов, Северный флот (СФ) являлся объединенным стратегическим командованием (ОСК) и имел статус военного округа.

По словам собеседника агентства, сухопутные силы и армия ВВС и ПВО, находившиеся в зоне ответственности СФ в четырех регионах севера России, будут переданы в состав формирующегося Ленинградского военного округа (ЛВО).