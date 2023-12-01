Израиль хочет расширить наземную операцию на юг сектора Газа
Израиль планирует расширить наземную операцию против палестинского движения ХАМАС на юг сектора Газа. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что власти Израиля собираются параллельно вести боевые действия как в северной, так и в южной части анклава. Такое решение объясняется тем, что большинство лидеров, заложников и вооружения ХАМАС сосредоточенно именно на юге сектора Газа. Согласно предварительной информации, на на южном направлении израильские военные сосредоточатся на городах Хан-Юнис и Рафах.
«Многоэтапная стратегия предполагает, что силы Израиля, которые дислоцированы на севере Газы, предпримут неминуемое продвижение вглубь южной части осажденного палестинского анклава», — сообщает издание.
Ранее израильская армия объявила об окончании временного перемирия и возобновила боевые действия против ХАМАС.