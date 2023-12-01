Отмечается, что власти Израиля собираются параллельно вести боевые действия как в северной, так и в южной части анклава. Такое решение объясняется тем, что большинство лидеров, заложников и вооружения ХАМАС сосредоточенно именно на юге сектора Газа. Согласно предварительной информации, на на южном направлении израильские военные сосредоточатся на городах Хан-Юнис и Рафах.