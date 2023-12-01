Reuters: Пропуск гумпомощи через КПП "Рафах" в Газу остановлен из-за боевых действий
Пропуск грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, который осуществлялся через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе анклава с Египтом, остановлен. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских силовых ведомствах и гуманитарных организациях.
По данным издания, причиной закрытия КПП для грузовиков с гуманитарной помощью и топливом является "возобновление Израилем военной операции".
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о возобновлении боевых действий против боевиков палестинского движения ХАМАС. По словам израильских военных, противник нарушил режим прекращения огня.
Перемирие между Израилем и ХАМАС было объявлено с 24 ноября. Изначально оно было согласовано на четыре дня, однако договоренности несколько раз продлевались. За время режима прекращения огня палестинское движение освободило около 90 заложников, Израиль - более 180 заключенных.