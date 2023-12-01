Пропуск гумпомощи через КПП "Рафах" в Газу остановлен из-за боевых действий

Пропуск грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, который осуществлялся через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе анклава с Египтом, остановлен. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских силовых ведомствах и гуманитарных организациях.

По данным издания, причиной закрытия КПП для грузовиков с гуманитарной помощью и топливом является "возобновление Израилем военной операции".

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о возобновлении боевых действий против боевиков палестинского движения ХАМАС. По словам израильских военных, противник нарушил режим прекращения огня.