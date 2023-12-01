В Израиле заявили о ликвидации около пяти тысяч бойцов ХАМАС
В Израиле заявили, что почти половина (10 из 24) батальонов ХАМАС понесли серьезные потери после военной операции ЦАХАЛ, в результате которой ликвидированы около пяти тысяч бойцов движения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
При этом уточняется, что были ликвидированы более 50 командиров среднего звена. Также источник отметил, что Израиль не достиг поставленных целей в операции даже наполовину.
Ранее в армии Израиля назвали точное число удерживаемых боевиками ХАМАС заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».