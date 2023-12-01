Стало известно об активном продвижении российских сил в Марьинке

Вооруженные силы России успешно наступают и активно продвигаются в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Telegram-канала «Иди и смотри». Как отмечается, говорить о полном взятии населенного пункта пока преждевременно. Минобороны данную информацию не комментировало.

Идет зачистка территории. ВСУ (Вооруженные силы Украины. — NEWS.ru) отступают, — рассказал источник канала.

Telegram-канал Readovka уточняет, что российская армия обошла Марьинку с юго-запада и заняла окраины города. ВСУ еще удерживают северо-западные окраины города. Тем не менее, отмечает канал, линия фронта постепенно отодвигается от Донецка.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские военные покинули часть позиций на западе Клещеевки на территории региона. По его словам, причиной стало отсутствие огневой поддержки и небольшой запас боекомплекта.