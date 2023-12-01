США применили ИИ при испытаниях ядерного бомбардировщика

Эксперты, опрошенные Newsweek, заявили, что США находятся на переднем крае разработки и внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в состав своих вооруженных сил. В частности, при разработке и испытаниях нового ядерного бомбардировщика B-21 Raider в США используют симуляторы с искусственным интеллектом.

Недавнюю демонстрацию нового ядерного бомбардировщика-невидимки, разработанного компанией Northrop Grumman для ВВС США, можно считать «следующим шагом на пути к новым военным рубежам» благодаря скрытой способности самолета обходить ПВО-защиту и достигать целей «по всему миру», отмечает Newsweek. Издание подчеркивает, что на это неспособны 90 процентов нынешних бомбардировщиков США.

Программное обеспечение B-21 Raider, управляемое ИИ, «открывает новую эру», заявил военный эксперт Тейт Нуркин. Цифровое проектирование ускорило разработку бомбардировщика и его испытания: некоторые из них проводятся в цифровом формате с использованием ИИ-моделирования — то есть еще до построения первого самолета. Нуркин подчеркнул, что благодаря этому программа создания B-21 Raider не выбивается из графика и получает более быстрые обновления.

Newsweek отмечает, что ИИ сможет поддерживать различные функции на B-21 Raider, включая автономию полета, обнаружение объектов и идентификацию целей.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон приблизился к тому, чтобы позволить оружию, основанному на ИИ, самостоятельно принимать решения об уничтожении людей.