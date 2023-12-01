Провал или уловка: что значит для России переход ВСУ в оборону

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прокомментировал совещание президента Украины Владимира Зеленского о фортификации и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей границе с РФ и Белоруссией. По словам депутата, это значит, что ВСУ находятся фактически в тупиковой ситуации и ни о каком контрнаступлении речи больше не идет. «Следующий ход будет от России», заявил Гончаренко. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, как будет развиваться ситуация на фронте в ближайшее время.

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По словам эксперта, на данный момент у украинского руководства пока нет единой позиции по поводу провала контрнаступления.

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— Одни признают провал, чтобы на этом основании попросить оружия и помощи. А другие боятся делать такие заявления, потому что думают, что западные союзники полностью откажут в помощи. Это противоречие тактическое, а не стратегическое. Оно заключается в том, чтобы при поражении от американцев хотя бы что-то получить, — сказал Журавлев.

Если Украина действительно начнет отступать, то дальнейшие события в зоне спецоперации будет определять Россия. Однако сейчас сложно сказать, какую тактику выберет наше военное руководство, заявил политолог. По его словам, ВС РФ могут начать наступление или отложить активные действия до весны.

— В обеих позициях есть большие минусы, потому что если мы немного остановимся, то дадим украинской армии возможность немного отдышаться. Но наступать зимой тяжело, так же как и обороняться. Морозам все равно, из какой ты страны. Советский Союз всегда выбирал наступление вне зависимости от времени года. А как поведет себя современная Россия, судить сложно. Если мы выберем комфорт, то остановимся до весны, а если нет, то пойдем дальше, — пояснил собеседник «ВМ».

Он добавил, что в любой ситуации от Киева ничего не будет зависеть, решение примет Москва.