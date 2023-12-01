Берлинский корреспондент The Times Оливер Муди заявил, что Европа не готова к военному противостоянию с Россией и рискует быть «смытой» в этом конфликте, подобно тому, как «Римскую империю развалил Наполеон». Несколько генералов бундесвера заявили изданию, что европейские армии сталкиваются с глубокими структурными проблемами, включая недобор в войсках и истощение запасов.

Генералы заявили The Times, что в случае конфликта перебросить 300 тысяч солдат НАТО на расстояние до тысячи километров от Германии было бы слишком сложно. Кроме того, у части европейских стран до сих пор несовместимые боеприпасы.

Профессор военной истории Потсдамского университета, ведущий эксперт по ВС Германии Зенке Нейтцель назвал немецкую военную логистику «кошмаром». Он подчеркнул, что пройдет как минимум 15 лет до того момента, как Германия будет готова принять участие в военном конфликте.

Нейтцель рассказал, что численность немецких войск сокращается и не дотягивает до минимума в 30 тысяч человек, при этом Берлину требуется 60 тысяч резервистов.

«Если наша армия будет воевать, она погибнет без беспилотников, ПВО и достаточного снабжения», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в таком случае ответственность за смерти людей ляжет на немецкие власти.

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк призвал создать «военный Шенген», который позволил бы войскам НАТО свободно перемещаться по территории альянса.

Сейчас войска НАТО должны соблюдать правила разных стран-членов — к примеру, предварительно уведомлять о поставках боеприпасов через территорию конкретных стран и ограничивать протяженность военных конвоев.