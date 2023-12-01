Медведев назвал два самых активных региона по контрактникам в ВС РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что активнее всего на службу по контракту отправляются жители Севастополя и Чеченской республики. Об этом сообщает ТАСС.
"Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск", - сказал Медведев.
Ранее Медведев анонсировал совещание с главами Сибирского федерального округа (СФО) по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками. По информации политика, работа в данном направлении продолжается.
До этого Медведев анонсировал рост численности Вооруженных сил РФ для эффективной защиты независимости, безопасности и суверенитета родины.
В октябре Медведев сообщил, что за текущий год в ВС РФ были приняты 357 тысяч человек. В это число входят "и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец". На прошлой неделе в Минобороны исключили проведение мобилизации в стране, однако в сентябре в Госдуме говорили о том, что РФ необходимо порядка 500 тысяч контрактников. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".