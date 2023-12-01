Медведев назвал два самых активных региона по контрактникам в ВС РФ

В октябре Медведев сообщил, что за текущий год в ВС РФ были приняты 357 тысяч человек. В это число входят "и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец". На прошлой неделе в Минобороны исключили проведение мобилизации в стране, однако в сентябре в Госдуме говорили о том, что РФ необходимо порядка 500 тысяч контрактников. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".