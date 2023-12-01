Блокада польской границы отражается на действиях ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) угрожают перебои с поставками топлива из-за блокады границы со стороны польских перевозчиков. Как сообщает BILD, об этом заявил представитель министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Он отметил, что блокада пограничных переходов затронула доставку почти всех групп товаров, в том числе топливо. Собеседник газеты подчеркнул, что оно «жизненно необходимо» для украинских войск.

Напомним, что в начале ноября польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Так они выступили против сбивания украинцами цен на перевозку грузов. Кроме того, протестом они добиваются от ЕС отмены транспортного безвиза для водителей с Украины, изменения условий оформления сертификатов о техосмотре и создания отдельной очереди на пунктах пропуска.