Шойгу: ВСУ за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч солдат

ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По оценкам ведомства, ВСУ также потеряли 16 тысяч единиц различного вооружения. В результате, отметил Шойгу, боевые возможности украинских войск значительно снижены.

Глава Минобороны также подчеркнул, что российские подразделения расширяют зоны контроля СВО на всех направлениях.

По словам Шойгу, за последний месяц наиболее отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

Провал наступления признают и сами украинские власти. Так, ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что ВСУ демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении. По его словам, отсутствие продвижения армии является "нехорошим сигналом".