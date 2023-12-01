Военный эксперт проанализировал слова Зеленского о новой фазе конфликта

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Владимир Зеленский официально признал провал наступления ВСУ, объявив о строительстве оборонительных сооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский объявил о планах Киева построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. По его словам, речь идет о строительстве фортификационных укреплений на Авдеевском, Марьинском, Купянско-лиманском направлениях, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией.

Зеленский заявил, что для этого в стране «точно хватит мин и бетона».

«Прежде всего, данное заявление — это признание Киевом провала контрнаступления, которое было «обнулено» усилиями Вооруженных сил России», — так это прокомментировал Коротченко.

Силы РФ, проводя стратегическую оборонительную операцию, смогли удержать линию обороны, нанеся ВСУ значительные потери в живой силе и технике, а также нивелировав поставки западных вооружений, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ВСУ не реализовали ни одну из поставленных перед ними задач. Теперь, по его мнению, все будет зависеть от способности Украины создать долгосрочную линию оборонительных сооружений.