В Телеграм-канале "Поток" опубликовали кадры неудачного штурма ВСУ под Работино. Попытка занять российские позиции обернулась разгромом и пленением пяти украинских солдат.

Горе-штурмовики заняли пустующие окопы возле российских бойцов, но получили жесткий отпор и поспешили сложить оружие. Сдаваться им пришлось ползком, поскольку по ним вели огонь их же сослуживцы.

Сообщается, что всего в том штурме участвовали 13 украинцев. Наши воины, находясь в меньшинстве, уничтожили восемь врагов.