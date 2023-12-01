Пять бойцов ВСУ ползком сдались в плен после неудачного штурма под Работино
В Телеграм-канале "Поток" опубликовали кадры неудачного штурма ВСУ под Работино. Попытка занять российские позиции обернулась разгромом и пленением пяти украинских солдат.
Горе-штурмовики заняли пустующие окопы возле российских бойцов, но получили жесткий отпор и поспешили сложить оружие. Сдаваться им пришлось ползком, поскольку по ним вели огонь их же сослуживцы.
Сообщается, что всего в том штурме участвовали 13 украинцев. Наши воины, находясь в меньшинстве, уничтожили восемь врагов.
Напомним, это далеко не первый случая, когда российские бойцы побеждают превосходящего по численности противника. Так, в начале ноября под Прютным в Запорожской области четверо российских штурмовиков выбили с позиций 13 солдат ВСУ.