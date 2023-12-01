Военэксперт рассказал, какого оружия не хватает Украине

Выстроить по всему фронту линию обороны ВСУ не смогут, так как у них нет мин, а на Западе минное дело не получило такого распространения. Киев, предположу, все свои мины выставил на Киевском направлении для обороны столицы Украины. Сейчас у них нет мин, Запад не особо стремится подобные устройства поставлять. А на что способна Россия, мы видели. В Сети есть кадры, когда целые подразделения пехоты ВСУ подрываются практически сразу после прибытия на поле боя. Такую концентрацию мин способна сейчас обеспечить только РФ, этого добра у нас полно, — уточнил собеседник.