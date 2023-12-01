Ким Чен Ын привез дочь на базу ВВС Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил одно из подразделений ВВС КНДР на фоне празднования Дня авиации, передает ЦТАК. По информации агентства, глава страны приехал на объект вместе со своего 10-летней дочерью Ким Чжу Э.

«В ознаменование Дня авиации дорогой товарищ Ким Чен Ын горячо благословил блестящее будущее Народных Военно-воздушных сил, оставив после себя бессмертные полотна, которые войдут в историю вооруженных сил, в том числе авиаторов, бойцов частей и крупных командиров ВВС», — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦТАК, в рамках визита в подразделение ВВС Северной Кореи Ким Чен Ын лично поздравил пилотов страны, понаблюдал за полетом истребителей и посмотрел волейбольный матч, в котором против друг друга сыграли команды Военно-воздушных сил и Военно-морских сил КНДР. Агентство подчеркивает, что глава государства также посетил банкет по случаю праздника, на котором присутствовало руководство ВВС страны.