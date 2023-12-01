Российских десантников и спецназ обучат стрельбе из винтовок НАТО

"В программе подготовки есть стрелковое вооружение НАТО: снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы. В основном это трофейные образцы, захваченные в ходе СВО. Военнослужащий в бою должен быть готов взять в руки любое оружие и знать его тактико-технические характеристики, чтобы преобладать над противником. Поэтому изучаем устройство, ведем огонь из него. Попутно в очередной раз убеждаемся, что лучше российского вооружения ничего нет", - рассказал ТАСС руководитель группы инструкторов училища с позывным Успех.