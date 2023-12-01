Российских десантников и спецназ обучат стрельбе из винтовок НАТО
Обучение стрельбе из стрелкового оружия НАТО включено в курс подготовки офицеров десанта и спецназа в Рязанском гвардейском высшем училище ВДВ (РВВДКУ).
"В программе подготовки есть стрелковое вооружение НАТО: снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы. В основном это трофейные образцы, захваченные в ходе СВО. Военнослужащий в бою должен быть готов взять в руки любое оружие и знать его тактико-технические характеристики, чтобы преобладать над противником. Поэтому изучаем устройство, ведем огонь из него. Попутно в очередной раз убеждаемся, что лучше российского вооружения ничего нет", - рассказал ТАСС руководитель группы инструкторов училища с позывным Успех.
В ходе СВО добычей российских военных стало множество иностранных боевых систем: от стрелкового оружия и гранатометов до танков и крылатых ракет. Все это добро тщательно изучается и порой пускается в дело уже против ВСУ. Так на днях российские военные одобрили американский ручной гранатомет "Бульдог" и поблагодарили Байдена за "гуманитарную помощь".