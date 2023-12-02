Израиль убил командира ХАМАС, который начал войну в секторе Газа

ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона палестинского движения ХАМАС Шеджая Вессама Фархата, ответственного за убийство шести израильских солдат во время операции «Нерушимая скала». Об этом сообщили в пресс-службе сил обороны Израиля. Под руководством Фархата ХАМАС напало на Израиль 7 октября.

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«ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона ХАМАС Шеджая Вессама Фархата, ответственного за смерть шести израильских солдат. Террористы группировки были отправлены на пост ЦАХАЛа в кибуц Нахаль Оз», — сообщили в telegram-канале Israel Defense Forces.

Фархат командовал батальоном во время операции «Нерушимая скала», во время которой он приказал террористам атаковать солдат ЦАХАЛа в Шеджайе. Кроме того, он был одним из организаторов теракта в 2002 году, в результате которого погибли пять израильтян.