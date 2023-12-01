Зеленский объявил о новой фазе конфликта с Россией
В украинском конфликте началась новая «зимняя» фаза, которая может стать особенно сложной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«У нас новая фаза конфликта, и это факт», — передает слова Зеленского Associated Press.
Он добавил, что что после летнего контрнаступления, которое не принесло ожидаемых результатов из-за недостатка вооружения и сухопутных войск, зима может усложнить боевые действия. Тем не менее, Зеленский подчеркнул, что Украина «не сдастся».
Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил о необходимости начать боевые действия на территории России. По его мнению, если конфликт останется на украинской земле, киевский режим проиграет. Костенко отметил, что в данной фазе победит тот, кто обладает большими ресурсами, и для Украины такая ситуация невыгодна, так как Россия имеет больше ресурсов.