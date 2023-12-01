В Черном море уничтожен беспилотный катер ВСУ

МО России: следовавший к Крыму беспилотный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море
В западной части Чёрного моря был уничтожен украинский беспилотный катер, который двигался в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
Морская цель была обнаружена около 08:00 мск.
«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — говорится в заявлении.
Ранее Военная хроника сообщила, что возле побережья Крыма зафиксирована активность авиации Североатлантического альянса.