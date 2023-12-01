Российская армия при помощи беспилотного дрона «Ланцет» уничтожила штурмовой украинский самолет Су-25 на аэродроме в Долгинцево, расположенном в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Днепровский рубеж».

— На аэродроме Долгинцево с помощью «Ланцета» уничтожен украинский штурмовик Су-25. Это уже далеко не первый самолет уничтоженный усовершенствованным «Ланцетом». Эффективность этого оружия продолжает возрастать, — следует из публикации.

По мнению издания Business Insider, российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» становятся все большей угрозой для Вооруженных сил Украины на полях сражений. По мнению журналистов, «Ланцеты» отечественного производства способны наносить удары по вражеской технике, при этом избегая прямого столкновения с ее корпусом.