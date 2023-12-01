Япония поможет обучить украинских военных разминированию и кибербезопасности

Япония присоединится к программе помощи Украине в области разминирования и кибербезопасности. Об этом сообщил журналистам министр обороны Минору Кихара.

"Мы примем участие в программе поддержки Украины, подготовленной заинтересованными странами", - отметил он.

Речь идет о контактной группе, которая работает под председательством США. Силы самообороны Японии планируют оказывать поддержку с целью совершенствования навыков украинских военнослужащих.

Программа помощи Киеву в разминировании инициирована Литвой. Республика в июле предложила присоединиться к коалиции странам, располагающим возможностью направить на Украину средства, необходимые для разминирования и подготовки саперов.

Токио ранее оказывал помощь Киеву в этой области. Япония передала Украине четыре установки ALIS, позволяющие с большой точностью обнаруживать мины, и 50 металлодетекторов.