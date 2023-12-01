Опубликованы кадры работы станции РЭБ "Синица" против украинских дронов
Минобороны РФ опубликовало видео об особенностях работы специалистов радиоэлектронной борьбы в зоне спецоперации. Об этом рассказал начальник расчета станции РЭБ с позывным "Виноград".
Он отметил, что подразделения РЭБ "Западной" группировки войск круглосуточно контролируют небо. Одна станция действует в радиусе нескольких десятков километров. Оператор задает частотный диапазон, в котором находятся беспилотники, и они все отображаются на мониторе. Далее операторы могут подавить системы управления и навигации. Беспилотник теряет связь и в большинстве случаев падает на землю.
Чаще всего в ходе спецоперации задействуют комплекс РЭБ "Синица". Во-первых, станция действует в режиме радиоразведки - вычисляет координаты узлов связи противника, радиолокационные системы, точки управления беспилотниками. Во-вторых, в режиме радиоподавления - выводит из строя системы, вражеские беспилотники различной модификации: от разведывательных до дронов-камикадзе.