Опубликованы кадры работы станции РЭБ "Синица" против украинских дронов

Минобороны РФ опубликовало видео об особенностях работы специалистов радиоэлектронной борьбы в зоне спецоперации. Об этом рассказал начальник расчета станции РЭБ с позывным "Виноград".

Он отметил, что подразделения РЭБ "Западной" группировки войск круглосуточно контролируют небо. Одна станция действует в радиусе нескольких десятков километров. Оператор задает частотный диапазон, в котором находятся беспилотники, и они все отображаются на мониторе. Далее операторы могут подавить системы управления и навигации. Беспилотник теряет связь и в большинстве случаев падает на землю.