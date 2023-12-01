NYT: Израиль с 2022 года знал о планах ХАМАС, но счел их нереалистичными

Израильские официальные лица получали более чем за год до октябрьского нападения документы о планах радикального палестинского движения ХАМАС проникнуть на территорию Израиля, но не восприняли их всерьез, посчитав слишком амбициозными. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на документы и электронные письма израильских чиновников.

NYT: Израиль с 2022 года знал о планах ХАМАС, но счел их нереалистичными
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По ее данным, в 40-страничном документе о планах ХАМАС не было точной даты проведения операции, но описывались все израильские укрепления, местонахождение и численность вооруженных сил. Израильские аналитики посчитали, что масштабы подобной операции выходят за рамки возможностей ХАМАС, и назвали план амбициозным.

Как отмечает издание, палестинское движение следовало этому плану "с поразительной точностью". Чиновники признали, что если бы они отнеслись серьезно к этому документу, Израиль мог бы подготовиться или избежать проникновения боевиков ХАМАС 7 октября.

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14 октября руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби также признал, что Израиль провалил миссию по предотвращению атаки вооруженных боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа 7 октября. Однако в то же время Ханегби пояснил, что Израиль не получал конкретного предупреждения о готовящейся ХАМАС атаке, в том числе от Египта. Он добавил, что 7 октября за два с половиной часа до атаки глава Службы общей безопасности Израиля был вызван на экстренный брифинг по новой разведывательной информации, но она не привела к мобилизации.