ВКС России начнут массовое обучение летчиков применению "умных бомб" в СВО

"В один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения летчиков применению уже зарекомендовавших себя в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомб с УМПК", - сообщил источник.