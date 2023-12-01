ВКС России начнут массовое обучение летчиков применению "умных бомб" в СВО
Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут массовое обучение летчиков применению "умных бомб" - боеприпасов с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) в зоне специальной военной операции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.
"В один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения летчиков применению уже зарекомендовавших себя в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомб с УМПК", - сообщил источник.
По его словам, это позволит значительно увеличить количество ударов "умными" бомбами по позициям и стратегическим объектам Вооруженных сил Украины. До этого ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Фронтовые бомбардировщики Су-34 могут использовать авиационные средства поражения, которые позволяют повысить дальность и точность поражения различного вида целей.