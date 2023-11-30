Залужный рассказал главе комитета начштабов США о ситуации на фронте

Залужный рассказал главе комитета начштабов США Брауну о ситуации на фронте
Главком ВСУ Валерий Залужный по телефону доложил главе объединённого комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну о ситуации на фронте.
Залужный сообщил американскому коллеге о боевых действиях и о наступлении ВС России на разных участках фронта.
Украинский военачальник сообщил Брауну о результатах исследований эффективности «применения определённых типов вооружений».
Генералы договорились «продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании», пишет «СТРАНА.ua».