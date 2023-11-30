Пентагон заявил, что запасы вооружений для Украины иссякают

«Средства кончаются, как вам известно. Именно поэтому мы запросили поставки в конгрессе», — сказала она.

Как отметил 30 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, США станет действительно трудно поддерживать Украину с 2024 года, если конгрессом на это не будут выделены дополнительные деньги.