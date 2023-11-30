Пентагон заявил, что запасы вооружений для Украины иссякают
Пентагон продолжает поставлять Украине то оружие, которое может, но запасы иссякают, заявила заместитель пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрина Сингх.
«Средства кончаются, как вам известно. Именно поэтому мы запросили поставки в конгрессе», — сказала она.
Как отметил 30 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, США станет действительно трудно поддерживать Украину с 2024 года, если конгрессом на это не будут выделены дополнительные деньги.
Американский министр финансов Джанет Йеллен напомнила, что Украина полностью зависит от помощи США и их союзников.