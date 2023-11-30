Хуситы пригрозили Тель-Авиву военными действиями в случае прекращения перемирия

Яхья Сариа, военный представитель йеменского движения хуситов «Ансар Алла», заявил о готовности возобновить боевые действия против Израиля в случае прекращения гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом пишет «Радио Sputnik».

Хуситы назвали условие возобновления военных действий против Израиля
© globallookpress.com

По его словам, жители Йемена требуют «полностью поддержать выбор палестинского народа и его гордое сопротивление».

На фоне этого движение сообщает о полной готовности возобновить боевые действия против Армии обороны Израиля в том случае, если ЦАХАЛ решится продолжить атаки в секторе Газа, подчеркнул Сариа.

Кто такие хуситы и почему они готовятся воевать с Израилем. Простыми словами

Представитель пояснил, что «Ансар Алла» расширит действия против ЦАХАЛ, нанесет удары по целям, атаку на которые Тель-Авив не ожидает.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские военные продолжат боевые операции в секторе Газа, как только закончится пауза для возвращения заложников. Он добавил, что ЦАХАЛ намеревается «вести борьбу до победного конца».

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости