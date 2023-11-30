Хуситы назвали условие возобновления военных действий против Израиля

Яхья Сариа, военный представитель йеменского движения хуситов «Ансар Алла», заявил о готовности возобновить боевые действия против Израиля в случае прекращения гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом пишет «Радио Sputnik».

По его словам, жители Йемена требуют «полностью поддержать выбор палестинского народа и его гордое сопротивление».

На фоне этого движение сообщает о полной готовности возобновить боевые действия против Армии обороны Израиля в том случае, если ЦАХАЛ решится продолжить атаки в секторе Газа, подчеркнул Сариа.

Представитель пояснил, что «Ансар Алла» расширит действия против ЦАХАЛ, нанесет удары по целям, атаку на которые Тель-Авив не ожидает.