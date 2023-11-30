Силы ПВО Израиля зафиксировали подозрительную цель в небе над югом страны
Израильская армия зафиксировала подозрительный объект в небе над южной частью страны, для его перехвата были задействованы силы ПВО. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Ранее этим вечером была запущена ракета-перехватчик после выявления подозрительного объекта внутри израильского воздушного пространства над югом Израиля", - говорится в сообщении.
Как уточнила армия, "в соответствии с протоколом на открытой местности сработала тревога".
"По факту инцидента проводится проверка", - отметила пресс-служба.