Водолазы ВМС США опубликовали кадры c упавшим в море самолетом Poseidon

Водолазы ВМС США поделились снимками недавно упавшего в море противолодочного разведчика P-8A Poseidon. Кадры опубликовал Business Insider.

Там напомнили, что самолет упал в воду 20 ноября на авиабазе морской пехоты Канеохе-Бей на острове Оаху Гавайского архипелага. Тогда P-8A Poseidon не успел вовремя затормозить и выкатился за ограждение взлетно-посадочной полосы, упав в океан.

Там он застрял в рифе и водолазов ВМС США направили провести там подводное обследование самолета. Все члены экипажа были успешно эвакуированы.

На кадрах, предоставленных ВМС США, можно увидеть погруженную в воду турбину самолета и шасси, упирающиеся в коралловый риф.