В Днепропетровске произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Днепропетровске (украинское название Днепр) в ночь на субботу, 2 декабря. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.

По Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.