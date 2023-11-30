Казахстан закупит военные самолеты в странах НАТО

Казахстан получит военно-транспортные самолеты от стран НАТО. Об этом пишет Orda.

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О сделке рассказал заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана Ержан Нильдибаев. Чешские легкие военно-транспортные самолеты L-410 должны прибыть в начале декабря. Кроме этого, в Испании в 2024 году планируется закупить тяжелый военно-транспортный самолет А-400.

При этом Ержан Нильдибаев отметил, что от приобретения истребителей Rafale решено было отказаться: «Хорошая машина, но очень дорогая. Поэтому считаем, что, выбирая в вопросе "цена-качество", мы пока остановились на самолете Су-30СМ».

До конца года в распоряжение казахских военных должны поступить четыре российских истребителя Су-30СМ. В 2024 году планируется поставка еще шести самолетов этой же модели.