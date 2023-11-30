В интернете появилось видео перехвата российскими военными ракеты Storm Shadow

Зенитчики 20-й армии Вооруженных сил РФ перехватили ракету Storm Shadow в зоне спецоперации. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Военное обозрение».

По данным портала, кадры перехвата сняты с помощью беспилотника, что свидетельствует о «раннем обнаружении ракеты».

Напомним, что англо-французские малозаметные ракеты Storm Shadow являются самым дальнобойным ракетным вооружением ВСУ.

В России рассказали о точности поражения ракет Storm Shadow

Дальность их полета в зависимости от модификации составляет до 200 км.

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