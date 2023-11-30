«РВ» раскрыла подробности наступления армии России в Харьковской области

Армия России наступает в Харьковской области, захватывая позиции ВСУ, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, украинские военные аналитики признают успех ВС РФ, публикуя карты с их продвижением.

Военкоры сообщили подробности наступления армии РФ в Харьковской области
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Так, на Купянском направлении в районе Лимана Первого российские военные штурмуют противника в направлении железной дороги и Синьковки. Южнее этого района, в лесном массиве, российские бойцы также закрепились.

Кроме того, атаки продолжаются в направлении Петропавловского ставка, в окрестностях населенного пункта Орлянка и восточнее Ивановки. Потери ВСУ составили до 45 военных и два автомобиля. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл под Харьков, куда наступают российские войска. Глава страны заявил, что для него было честью встретиться с украинскими военными в прифронтовом пункте в Купянске.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что российской армии удалось продвинуться на Купянском направлении в Харьковской области. По информации канала, украинские военные перебрасывают резервы из Харькова, включая «нацистские подразделения». Также канал уточнил, что бои идут на подступах к Синьковке.