Армия России наступает в Харьковской области, захватывая позиции ВСУ, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, украинские военные аналитики признают успех ВС РФ, публикуя карты с их продвижением.

Так, на Купянском направлении в районе Лимана Первого российские военные штурмуют противника в направлении железной дороги и Синьковки. Южнее этого района, в лесном массиве, российские бойцы также закрепились.

Кроме того, атаки продолжаются в направлении Петропавловского ставка, в окрестностях населенного пункта Орлянка и восточнее Ивановки. Потери ВСУ составили до 45 военных и два автомобиля. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл под Харьков, куда наступают российские войска. Глава страны заявил, что для него было честью встретиться с украинскими военными в прифронтовом пункте в Купянске.