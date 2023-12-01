AFP: ХАМАС может продлить перемирие с Израилем

Источник, близкий к движению ХАМАС, сообщил агентству Франс Пресс (AFP), что они готовы продлить перемирие в конфликте с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

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В четверг утром министерство иностранных дел Катара подтвердило продление гуманитарного перемирия в секторе Газа на один день, которое должно завершиться в 07:00 (08:00 мск) в пятницу. Источник также сообщил, что посредники активно работают над достижением дополнительного дня перемирия, а затем над его продлением на несколько дней. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса".

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля "Железные мечи" стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.