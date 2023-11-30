Группа морпехов погибла при взрыве на полигоне под Ростовом

До этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросом украинской пропаганды сообщения о якобы взрывах и стрельбе в Кировском районе в восточной части полуострова. При этом Крючков отметил, что 31 августа с 11:00 до 13.00 в районе города Старый Крым пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов, о чем, по его словам, местные жители были проинформировали накануне.