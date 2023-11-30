Группа морпехов погибла при взрыве на полигоне под Ростовом

Группа морских пехотинцев погибла 3 ноября при взрыве на полигоне в Ростовской области. Об этом сообщает 161.RU.

Группа морпехов погибла при взрыве на полигоне под Ростовом
© РИА Новости

Отмечается, что данную информацию подтвердили изданию три независимых друг от друга источника — в силовых структурах, армии и следственных органах.

Известно, что взрыв произошел на военном полигоне Кузьминский. По предварительной версии причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.

Уточняется, что главное военное следственное управление СК расследует гибель 12 бойцов.

В воинской части Свердловской области при невыясненных обстоятельствах погиб солдат

До этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросом украинской пропаганды сообщения о якобы взрывах и стрельбе в Кировском районе в восточной части полуострова. При этом Крючков отметил, что 31 августа с 11:00 до 13.00 в районе города Старый Крым пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов, о чем, по его словам, местные жители были проинформировали накануне.

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