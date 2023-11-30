В ХАМАС заявили о причастности к теракту в Иерусалиме
Теракт в Иерусалиме устроили двое мужчин, которые являлись членами военного крыла палестинского движения ХАМАС – бригад «Аль-Кассам», говорится в заявлении движения в Telegram-канале.
В тексте заявления ХАМАС подтверждается, что мужчины были членами «Аль-Кассам». Кроме того, произошедшее называется «ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине», передает РИА «Новости».
Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим. Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех.