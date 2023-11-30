В ХАМАС заявили о причастности к теракту в Иерусалиме

Теракт в Иерусалиме устроили двое мужчин, которые являлись членами военного крыла палестинского движения ХАМАС – бригад «Аль-Кассам», говорится в заявлении движения в Telegram-канале.

В тексте заявления ХАМАС подтверждается, что мужчины были членами «Аль-Кассам». Кроме того, произошедшее называется «ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине», передает РИА «Новости».