В Молдавии захотели вывести российские войска из Приднестровья

Делегация Молдавии на ежегодной встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье призовет Россию вывести свои войска из Приднестровья, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции страны Николай Попеску. Lenta.ru
«Подтвердил необходимость безоговорочного вывода войск Российской Федерации с нашей территории», — заявил Попеску в своем telegram-канале. Он добавил, что это создаст благоприятные условия, в которых будет разрешен приднестровский конфликт. Ura.ru
30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встречу приехал глава МИД России Сергей Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума министром будет исключением из санкций. Газета.ру