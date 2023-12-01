Казахстан купит российские истребители Су-30СМ и не планирует приобретать Rafale

Казахстан решил приобрести российские истребители Су-30СМ, сообщил накануне заместитель главнокомандующего силами воздушной обороны страны по вооружению - начальник главного управления вооружения Ержан Нильдибаев.

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Таким образом слухи о планах по приобретению французских истребителей Rafale для ВВС Казахстана не подтвердились.

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"Никакие переговоры по данному вопросу не проводились. Планов у нас таких и не было", - заявил офицер.

Он добавил, что Министерство обороны Казахстана планирует приобрести российские самолеты, так как считает их оптимальными по соотношению "цена-качество".

Между тем Military Watch Magazine пишет, что французская компания Dassault Aviation действительно продвигает Rafale в Казахстане и Узбекистане уже несколько месяцев, однако пока эти попытки ни к чему не привели. Издание сравнивает текущие события с аналогичной ситуацией в Алжире в середине 2000-х годов. Тогда французский Rafale также активно рекламировался в этой стране, но так и не вызвал значительного интереса, вместо него алжирцы предпочли приобрести российские Су-30СМ.

"Одним из главных преимуществ Су-30 для обеих крупных стран является дальность так как, хотя Rafale имеет относительно большую дальность полета для легкого истребителя, она все равно намного меньше, чем у таких тяжеловесов, как Су-30 или F-15. Площадь, которую должны покрывать ВВС Алжира, примерно эквивалентна площади Франции, Германии, Испании, Италии, Бельгии, Швейцарии и Греции вместе взятых, в то время как площадь Казахстана на 14 процентов больше", - пишет MWM.

Су-30 не только может летать гораздо дальше и с гораздо большей боевой нагрузкой, но и обладает значительно большей ситуационной осведомленностью, чем его французский конкурент.

На Су-30СМ используется более современная РЛС с фазированной антенной решеткой.

Основным преимуществом Rafale остается гораздо более низкая стоимость эксплуатации и технического обслуживания как истребителя более легкого класса, хотя это частично компенсируется гораздо более низкой стоимостью приобретения Су-30, указывает MWM.