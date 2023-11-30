В Молдавии захотели вывести российские войска из Приднестровья

Он также отметил, что на конференции «молдавская делегация подтвердит свое осуждение России, вновь выступит с решительным призывом вывести российские войска, незаконно находящиеся на территории нашей страны, и обсудит важность мирного урегулирования приднестровского конфликта».

Ранее стало известно, что Молдавия готова присоединиться к Евросоюзу без Приднестровья. Президент республики Майя Санду заявила, что, увидев повышение качества жизни от евроинтеграции, Тирасполь может захотеть пойти по тому же пути. При этом Санду предложила не выделять деньги муниципалитетам, не проголосовавшим за проевропейские партии на прошедших в стране 5 ноября выборах в местные органы власти.