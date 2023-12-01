Офис Нетаньяху: ХАМАС не выполнило условия по освобождению женщин из плена

В офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин, также движение обстреляло территорию Израиля.

Офис Нетаньяху: ХАМАС не выполнило условия по освобождению женщин
© globallookpress.com

«Террористическая организация ХАМАС нарушила сделку, не выполнила свои обязательства по освобождению сегодня всех похищенных женщин и возобновила ракетный обстрел граждан Израиля», — отмечается в тексте.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.