Офис Нетаньяху: ХАМАС не выполнило условия по освобождению женщин из плена
В офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин, также движение обстреляло территорию Израиля.
«Террористическая организация ХАМАС нарушила сделку, не выполнила свои обязательства по освобождению сегодня всех похищенных женщин и возобновила ракетный обстрел граждан Израиля», — отмечается в тексте.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.