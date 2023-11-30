В армии Израиля сообщили о перехвате «подозрительной цели» из Ливана

ЦАХАЛ: армия Израиля сбила воздушную цель из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении цели, которая летела на территорию еврейского государства из Ливана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
По данным армейского ведомства, некоторое время назад в северных районах Довев, Маттат и Саса прозвучали сирены о воздушной угрозе, после чего средства ПВО Израиля «успешно перехватили подозрительную воздушную цель», которую, по предварительным данным, запустили со стороны Ливана.
Отмечалось, что 30 ноября сигналы тревоги звучали в северных районах Израиля впервые за последние пять дней.
До этого, 25 ноября, временные силы ООН в Ливане сообщили, что их патруль был обстрелян израильской армией. Уточнялось, что в результате обстрела миротворцы не пострадали, при этом само транспортное средство было повреждено.