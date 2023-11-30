В армии Израиля сообщили о перехвате «подозрительной цели» из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении цели, которая летела на территорию еврейского государства из Ливана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

По данным армейского ведомства, некоторое время назад в северных районах Довев, Маттат и Саса прозвучали сирены о воздушной угрозе, после чего средства ПВО Израиля «успешно перехватили подозрительную воздушную цель», которую, по предварительным данным, запустили со стороны Ливана.

Отмечалось, что 30 ноября сигналы тревоги звучали в северных районах Израиля впервые за последние пять дней.