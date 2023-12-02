СМИ: Израиль атаковал Сирию

До этого ВВС Израиля совершили удары по объектам организации "Хезболлах", которые находятся в Ливане. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильский истребитель произвел атаку в районе населенного пункта Малькия. "Хезболла" также сообщала об ударе по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районах Джаль Аль-Аллям и Аль-Мардж.