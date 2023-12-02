Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска

Израильские войска атаковали окрестности Дамаска. Об этом сообщает сирийский телеканал Al Ikhbariya.

СМИ: Израиль атаковал Сирию
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"Израиль совершил агрессию на окрестности (сирийской) столицы Дамаска", - говорится в сообщении телеканала.

До этого ВВС Израиля совершили удары по объектам организации "Хезболлах", которые находятся в Ливане. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильский истребитель произвел атаку в районе населенного пункта Малькия. "Хезболла" также сообщала об ударе по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районах Джаль Аль-Аллям и Аль-Мардж.

22 ноября "Хезболла" нанесла удары по израильским позициям на границе с Ливаном. Всего атаке подверглись 10 позиций израильских военных на границе с Ливаном.

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