СМИ: Израиль атаковал Сирию

Израильские войска атаковали окрестности Дамаска. Об этом сообщает сирийский телеканал Al Ikhbariya.
"Израиль совершил агрессию на окрестности (сирийской) столицы Дамаска", - говорится в сообщении телеканала.
До этого ВВС Израиля совершили удары по объектам организации "Хезболлах", которые находятся в Ливане. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильский истребитель произвел атаку в районе населенного пункта Малькия. "Хезболла" также сообщала об ударе по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районах Джаль Аль-Аллям и Аль-Мардж.
22 ноября "Хезболла" нанесла удары по израильским позициям на границе с Ливаном. Всего атаке подверглись 10 позиций израильских военных на границе с Ливаном.
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