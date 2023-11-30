В Киеве предложили передать ВСУ реестр избирателей для мобилизации

Глава совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил задействовать реестр избирателей для проведения мобилизации. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.

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Тимочко заявил, что реестр избирателей — «наиболее заполненная» и «наиболее правдивая» база на Украине. С ее помощью можно увидеть, кто и где именно голосовал, то есть благодаря этой базе проще установить место жительства человека.

Также Тимочко раскритиковал некоторые вузы и работодателей, обвинив их в помощи уклонистам. Он упомянул соискателей «пятого или десятого образования», назвав это «коррупцией, хоть и легальной». Он добавил, что злоупотребления есть и со стороны торговых центров.

«Сотрудники ТЦК [украинского военкомата —прим.ред.] приходят в торговый центр, а там в должности грузчиков, которые находятся под броней, — четыре человека на 0,25 ставки», — заключил Тимочко.