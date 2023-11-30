«Украину оставили без помощи»: западные СМИ о встрече министров НАТО

По итогам встречи совета НАТО — Украина альянс дал Киеву рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы стать членом НАТО. Западные СМИ назвали это «поверхностным единодушием» партнеров по альянсу, отметив, что конкретные решения о продолжении помощи Украине так и не были приняты.

Несмотря на обещания, данные на встрече совета НАТО-Украина, растет обеспокоенность по поводу политической воли Запада сохранять прежний уровень поддержки Киева, пишет издание Минобороны США Stars and Stripes. На фоне «фактически тупиковой ситуации» начали возникать вопросы о том, пришло ли время для мирных переговоров или даже для территориальных уступок, отмечает издание.

Генсек Йенс Столтенберг подтвердил поддержку Украины, но напряженность по этому поводу возрастает, поскольку наступление Киева «дало сбой», пишет французское издание Les Echos.

«Разочарование. Это слово отражает душевное состояние министров иностранных дел, встретившихся в Брюсселе», — отмечает газета.

Les Echos подчеркнула, что на этой встрече также планировалось отпраздновать вступление Швеции в альянс, но ни Турция, ни Венгрия пока не ратифицировали это решение.

Промедление американского Конгресса с выделением нового транша помощи Киеву «бросает тень на поверхностное единодушие членов НАТО», пишет Les Echos. Американские парламентарии хотят оценить потребности Израиля, прежде чем голосовать по помощи Украине. Европа уже направила Украине сто миллиардов долларов, США — 70 миллиардов, включая 40 миллиардов в виде военной помощи. Суммы «говорят сами за себя и объясняют напряженность вокруг денег, которые могут быть предоставлены Киеву в 2024 году».