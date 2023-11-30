В НАТО рассказали о развитии конфликта на Украине до конца 2024 года

НАТО считает, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить российские войска с завоеванных в ходе конфликта территорий до конца 2024 года. Об этом сообщает Euractiv.

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Как сообщает издание, западные союзники Киева обещают продолжить финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не прекращать военную поддержу, даже несмотря на то, что кризис на Ближнем Востоке отвлекает часть их внимания. Однако планы по развитию и ускорению производства в оборонной промышленности для обеспечения заказов на оружие, особенно ракет и боеприпасов, идут не совсем так, как было намечено.

Представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что Украина, вероятно, не сможет выдворить все российские войска с территории до конца 2024 года.